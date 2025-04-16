محامي المعتقلين بالأردن: دعم الضفة لا يمس أمن البلاد

قال المحامي عبد القادر الخطيب، وكيل الدفاع عن المعتقلين الأردنيين على خلفية قضايا متعلقة بدعم المقاومة، إن جميع المعتقلين الذين مثّلهم قانونيًا أكدوا له بشكل واضح وصريح أن "أمن الأردن خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف".

وأوضح الخطيب، في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنه التقى بكافة المعتقلين الذين تم احتجازهم على خلفية الاشتباه بعلاقتهم بحركة حماس ودعمهم للمقاومة في الضفة الغربية، حيث أكدوا أن جميع الأعمال التي قاموا بها كانت تحضيرية الطابع وتهدف لدعم الشعب الفلسطيني فقط، دون أي نية للمساس بالأمن الوطني الأردني.

وأشار إلى أن بعض الأسماء المذكورة في لائحة الاتهام، ومنهم عبد العزيز – الذي يعمل مهندسًا ويصمم داخل منزله كهواية – تم استهدافهم لمجرد نشاطهم الفكري أو الإنساني تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن المعتقلين إبراهيم جبر، حذيفة جبر، خالد المجدلاوي، وأحمد بركات عايش، وُجِّهت إليهم اتهامات بالانتماء إلى حركة حماس والعمل على دعم المقاومة وتهريب السلاح إلى الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الاعترافات انتُزعت تحت ظروف صعبة للغاية.

وبيّن الخطيب أن بعض الاعترافات كانت "مجزأة وغير مكتملة"، وأن المعتقلين أخبروه بأنهم وقّعوا على أوراق بيضاء تحت الضغط، وتعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي خلال فترة التحقيق التي استمرت لما يقارب ثلاثة أشهر في غرف مغلقة، حسب قوله.

وأضاف: "أنا كمحامٍ للمتهمين وموكل عنهم، سمعت اعترافاتهم التي أكدوا فيها أنهم لا يهدفون للإضرار بأمن البلد، ويعتبرونه خطًا أحمر ويرفضون المساس به، وكل ما قاموا به موجه ضد الاحتلال الصهيوني فقط، ولخدمة المقاومة في الضفة الغربية".

واختتم الخطيب تصريحه بأن عدد المعتقلين بلغ حتى اللحظة 16 شخصًا، بعد إضافة أربعة موقوفين جدد إلى القضية، داعيًا الجهات المعنية إلى مراعاة المعايير القانونية والحقوقية خلال التحقيقات، وضمان محاكمة عادلة للجميع.