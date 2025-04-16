القسام: استهدفنا 3 دبابات قرب مستشفى الوفاء شرق حي التفاح

استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاث دبابات “ميركفاه 4” بقذائف “الياسين 105” قرب مستشفى الوفاء شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقالت "القسام" في بيانٍ عسكريّ لها تابعته "الرسالة نت"، إن مقاتليها استهدفوا ثلاث دبابات “ميركفاه 4” بقذائف “الياسين 105” قرب مستشفى الوفاء شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 30 على التوالي، القصف الجوي والمدفعي لمنازل المواطنين المأهولة ومراكز الإيواء وخيام النازحين، في مختلف أنحاء قطاع غزة، عقب استئناف الحرب العدوانية.

وبالرغم من مرور أكثر من عام ونصف على الحرب، إلا أنّ فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام، تواصل التصدي للاحتلال وآلياته بكل الوسائل المتاحة وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.