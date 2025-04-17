مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، متجاهلًا اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تشهد مناطق مختلفة في القطاع غارات مكثفة تستهدف النازحين والمدنيين، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين في جرائم ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية.

الليلة الماضية، ارتكب الاحتلال جريمة مروعة باستهداف خيمة تأوي نازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 15 شخصًا، بينهم أطفال، في مشهد مأساوي حيث وصلت الجثامين متفحمة إلى مستشفى ناصر الطبي. كما استهدف الاحتلال خيمة لعائلة عسلية في شرق جباليا، ما أدى إلى استشهاد 7 أفراد من العائلة، وإصابة 13 آخرين بجراح متفاوتة.

وفي منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، استُشهد 6 أفراد من عائلة العطل، بينهم 4 أطفال، بعد قصف خيمة نازحين. وفي حادث مماثل، استُشهد طفل ووالده وأُصيب 7 آخرون جراء استهداف خيمة غرب خان يونس، بينما استُشهد 10 أشخاص، بينهم 3 أطفال، في قصف استهدف خيمة نازحين لعائلة أبو الروس.

بالتزامن مع ذلك، استهدف الاحتلال بالطائرات والمدفعية مناطق مختلفة في القطاع، بما في ذلك شرق مدينة غزة وشرقي رفح ومدينة دير البلح، مما أسفر عن استشهاد مدنيين وتدمير مبانٍ سكنية. ونسفت قوات الاحتلال عددًا من المنازل باستخدام المتفجرات في سياسة تدمير ممنهجة، بينما أسفرت الغارات عن نزوح آلاف العائلات من منازلها.

وفي سياق القصف المستمر، انتشلت الطواقم الطبية جثمان القائد في كتائب القسام نبيل محمد أبو العمرين شمال غزة، بعد أكثر من عام على استشهاده خلال اشتباك مع قوات الاحتلال.

مع استمرار التصعيد لليوم الـ31 على التوالي، يعيش سكان قطاع غزة تحت وطأة عدوان متواصل يفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية، حيث يواجه القطاع نقصًا حادًا في الموارد الطبية والإغاثية، إلى جانب استهداف ممنهج للمدنيين والبنية التحتية، ما يزيد من معاناة السكان ويفاقم الأزمة الإنسانية