منتدى الإعلاميين: أكثر من 60 صحفيًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال

قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، في بيان أصدره بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من أبريل، إن أكثر من 60 صحفيًا فلسطينيًا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اعتقالهم يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة والتعبير.

وأوضح المنتدى أن هذه الاعتقالات شملت صحفيين تم استهدافهم خلال عملهم المهني بنقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال، فضلًا عن استمرار جريمة الإخفاء القسري للمصورين الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد منذ السابع من أكتوبر 2023. وأشار البيان إلى أن اعتقال الصحفيين بلغ معدلات غير مسبوقة منذ بدء العدوان الأخير، حيث اعتقل أكثر من 100 صحفي، معظمهم خلال الاجتياح البري لقطاع غزة.

وأضاف البيان أن الصحفيين الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى الاعتقال الإداري والمحاكمات غير العادلة، في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني ومنع نقل الصورة الحقيقية للعالم.

وأكد المنتدى تضامنه الكامل مع الصحفيين المعتقلين، مدينًا السياسات الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال بحق الإعلاميين الفلسطينيين، والتي تهدف إلى تكميم الأفواه وطمس الحقيقة. وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمات حرية الصحافة، بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال للإفراج عن الصحفيين الأسرى وضمان سلامتهم.

كما دعا البيان الصحفيين والإعلاميين حول العالم إلى تبني قضية الصحفيين الأسرى وإطلاق حملات تضامن واسعة لنقل معاناتهم إلى المحافل الدولية. وأكد المنتدى التزامه بدعم الصحفيين الفلسطينيين في مواصلة رسالتهم المهنية رغم القمع الإسرائيلي المستمر، مشددًا على أن حرية الصحافة هي جزء أصيل من حرية الشعوب، وأن محاولات الاحتلال لقمعها لن تنجح في طمس الحقيقة أو إخماد صوت المقاومة.

واختتم المنتدى بيانه بتجديد المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين الأسرى، مؤكدًا أن أسماءهم ستظل محفورة في ذاكرة الشعب الفلسطيني وأحرار العالم، حتى يتحقق لهم الحرية.