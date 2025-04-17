الصحة: 40 شهيدًا و73 إصابة في غزة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن وصول 40 شهيدًا، بينهم شهيد انتُشل من تحت الأنقاض، و73 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغت 51,065 شهيدًا و116,505 إصابات.

كما أوضحت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ تصعيد العدوان في 18 مارس 2025 بلغت 1,691 شهيدًا و4,464 إصابة، في ظل استمرار المجازر وارتفاع أعداد الضحايا يومًا بعد يوم.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت يشهد القطاع ظروفًا إنسانية كارثية، مع استهداف متواصل للبنى التحتية والمناطق السكنية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.