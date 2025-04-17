الصحة للرسالة:85% من مشافي غزة خارج الخدمة

أكدّ د. مروان الهمص رئيس المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة؛ أن سيطرة الاحتلال على ميراج أعاق وصول المواطنين لمستشفى الأوروبي؛ التي تعتبر الرئيسية في المحافظات الجنوبية؛ وتعد الآن أكبر مشافي القطاع بعد خروج 85 %من المستشفيات بغزة عن الخدمة.

وأوضح الهمص لـ"الرسالة نت" أنّ الطواقم لا تزال تعمل في المستشفى؛ لكن وصول المواطنين اليها يوجد فيها خطر كبير؛ خاصة وأن المستشفى يقترب من منطقة موراج.

وبين أنّ المستشفى يقع في منطقة قريبة من عمليات الجيش؛ وهذا يجعل الخدمة الصحية مهددة بشكل دائم.

وذكر أن الاحتلال أخرج جميع مراكز رفح الصحية عن الخدمة؛ كما أنّ خانيونس تعتمد بشكل رئيسي على مجمعي ناصر والاوروبي؛ وكليهما يقعان على مقربة من النار؛ "الوضع الصحي في المحافظات الجنوبية كما بقية المناطق؛ يقترب من الانهيار الكامل".