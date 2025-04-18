5 شهداء بقصف منزل آل نصيو شرقي مخيم جباليا

ارتقى 5 شهداء، بينهم طفلان وامرأة، وعدد من المفقودين، ليلة الخميس، جراء القصف الإسرائيلي على منزل بتل الزعتر شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

وحسب مصادر من المكان، فالمنزل المستهدف يعود لآل نصيو، ويأوي نازحين من أكثر من خمس عائلات بالبيت، وتم هدمه على من فيه وتسويته بالأرض.

ولا تزال طواقم الدفاع المدني والاسعاف والطوارئ تعمل في المكان.

وتستمر الحرب الإسرائيلية المسعورة على قطاع غزة، منذ 18 مارس/ آذار الماضي، حين تنكر نتنياهو لاتفاقات وقف إطلاق النار، وواصل حرب الإبادة التي بدأها في أكتوبر 2023.

وبالدعم الأمريكي غير المنقطع، والصمت العالمي المخيف، والخذلان العربي المخزي، يستمر تساقط الضحايا في القطاع، قصفًا أو جوعًا ومرضًا، لتضاف أرقام جديدة يوميا إلى حصيلة الشهداء والإصابات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن 45 شهيدًا (منهم شهيد تم انتشاله)، و73 إصابة، وصلوا لمستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.