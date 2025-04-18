33 شهيدًا في قصف أمريكي لميناء رأس عيسى غرب اليمن

استُشهد ما لا يقل عن 33 شخصًا وأُصيب 88 آخرون، إثر قصف أمريكي استهدف ميناء رأس عيسى النفطي غرب اليمن، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تابعة للحوثيين، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ بدء الضربات الأمريكية ضد الجماعة.

وذكرت قناة المسيرة أن الغارات استهدفت منشأة حيوية يعتمد عليها الحوثيون في تزويدهم بالوقود، بينما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الأمريكية بشأن عدد الضحايا.

ويُعد القصف الأمريكي على ميناء رأس عيسى يوم الخميس من أعنف الضربات منذ بدء العمليات العسكرية ضد الحوثيين، في تصعيد لافت يُضاف إلى أكبر تدخل أمريكي عسكري مباشر في الشرق الأوسط منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني.

وبدأت الولايات المتحدة قبل أسابيع حملة عسكرية واسعة ضد الحوثيين في اليمن، متوعدة بمواصلة الضربات الجوية ما لم تتوقف الجماعة عن استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر.

ورغم هذه التهديدات، واصلت جماعة أنصار الله هجماتها، مستهدفة مواقع داخل "إسرائيل" وسفنًا في البحر الأحمر كانت متجهة إليها، في رد على استمرار حرب الإبادة التي استأنفتها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 18 مارس/آذار الماضي.