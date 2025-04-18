استشهاد الصحفي والكاتب تامر مقداد باستهداف منزله بتل الزعتر

ارتفع عدد شهداء الإعلام الفلسطيني، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى 213 صحفيًا شهيدًا، عقب ارتقاء المصورة الصحفي الكاتب تامر مقداد، بقصف إسرائيلي في مدينة غزة، الليلة الماضية.

واستشهد الكاتب والصحفي تامر إنصيو مقداد، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزله في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، ما أسفر أيضًا عن استشهاد عدد من أفراد عائلته.

وكان آخر الشهداء من الصحفيين، الزميلة فاطمة حسونة، يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري، بعد عقب الجريمة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف منزل عائلتها في حي التفاح شرق مدينة غزة.