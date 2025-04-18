الدفاع المدني يحذر من توقف مركباته عن العمل في القطاع

حذر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني اليوم الجمعة، من توقف بعد سيارات الدفاع المدني عن العمل في بعض محافظات قطاع غزة؛ لعدم توفر الوقود اللازم جراء إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعابر القطاع منذ 2 مارس/ آذار المنصرم.

وأكد الدفاع المدني في بيان صحفي نقلته "الرسالة نت، أن الطواقم العاملة لن تستطيع الاستجابة للتدخلات الإنسانية خلال الأيام القليلة، في حال استمر منع ادخال الوقود.

وطالب الجهاز بالضغط على سلطات الاحتلال لإدخال كميات الوقود الكافية للمنظمات الدولية الإغاثية، والتي بدورها تزود أجهزة الخدمات الإنسانية باحتياجها من الوقود.

ويتزامن ذلك مع استئناف "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق المدنيين بشكل همجي منذ 18 مارس.

وبلغت حصيلة الشهداء على قطاع غزة، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية على القطاع ألفًا و791 شهيدًا، و4 آلاف و464 إصابة.

ومنذ مطلع مارس، يمنع الاحتلال، إدخال الوقود وأي مساعدات إنسانية أو غذائية أو طبية إلى قطاع غزة، بناء على قرار حكومة الاحتلال بفرض حصار محكم على القطاع، تبعه بعد أيام استئناف حرب الإبادة؛ ما فاقم المأساة الإنسانية التي يعانيها السكان.