"القسام" تعلن إيقاع عددٍ من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الجمعة، عن إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بتفجير عين نفق في خانيونس جنوب قطاع غزة، أول أمس الأربعاء.

وأكد "القسام" في تصريح مقتضب تابعته "الرسالة نت" أن مقاتليه استدرجوا قوة إسرائيلية قرب عين نفق مفخخة، حيث تم تفجيرها بعدد من العبوات الناسفة فور وصول أفراد القوة للمكان ونزول عدد من الجنود للداخل.

وبيَّن "القسام" أن هذه العملية التي أسفرت عن وقوع قوة جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، قد تمت عصر الأربعاء في منطقة "قيزان النجار" جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وفي سياق متصل، أكدت "كتائب القسام" استهداف 3 جرافات عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" وعبوة برميلية، أمس الخميس، في منطقة "قيزان النجار" كذلك.

وبالرغم من مرور أكثر من عام ونصف على الحرب، إلا أنّ فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام، تواصل التصدي للاحتلال وآلياته بكل الوسائل المتاحة وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.