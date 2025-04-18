4 شهداء باستهداف الاحتلال خيمة في حي الزيتون

استشهد 4 فلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من مسجد بدر في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ونقلًا عن مصادر محلية، باستشهاد 4 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الزيتون.

ويعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج على سياسة استهداف الخيام والمنازل المأهولة في قطاع غزة، في إطار تكتيك عسكري يهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، منذ 18 مارس/ آذار الماضي، بعد تهدئة هشة سرعان ما انقلب عليها نتنياهو، واستأنف حرب الإبادة والتهجير ووقف المساعدات وإغلاق المعابر، التي بدأت قبل نحو 17 شهرًا.