مظاهرات حاشدة في صنعاء وصعدة تضامناً مع غزة وتنديداً بالعدوان الأمريكي

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة، يوم الجمعة، مظاهرات واسعة دعت إليها جماعة أنصار الله، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستنكاراً للغارات الأمريكية التي استهدفت ميناء "رأس عيسى" بمحافظة الحديدة، وأسفرت عن استشهاد 74 شخصاً وإصابة 171 آخرين، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وفي صنعاء، احتشد الآلاف في ساحة مركزية ضمن مسيرة حملت شعار "ثابتون مع غزة في مواجهة التصعيد الأمريكي الإسرائيلي"، بينما شهدت مدينة صعدة مظاهرة مشابهة عبر فيها المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني واستنكارهم للعدوان الأمريكي على اليمن.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد باستمرار الغارات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في اليمن، وعبّروا عن إدانتهم للجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة في إطار دعمها للكيان الصهيوني، مطالبين بوقف العدوان على غزة واليمن فوراً.

وكان مكتب الصحة في الحديدة قد أعلن في وقت سابق أن الغارات التي استهدفت ميناء "رأس عيسى" أسفرت عن مقتل العشرات، ووصفت بأنها "جريمة بشعة تستهدف المدنيين"، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها لانتشال الضحايا ومعالجة المصابين.

وأكد المشاركون في المظاهرات أن استهداف ميناء رأس عيسى يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية، مشددين على مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله حتى تحقيق الحرية والعدالة.