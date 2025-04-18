نادي الأسير يحمل الاحتلال مسؤولية حياة المعتقل المسن محمد النتشة

حمّل نادي الأسير الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل المسن محمد جمال النتشة (67 عاماً) من مدينة الخليل، الذي اعتقل بتاريخ 11 مارس 2025، وذلك في ظل تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى بعد تعرضه لتحقيق قاسٍ.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن الاحتلال يمنع عائلة النتشة من زيارته، ما يحجب أي معلومات دقيقة عن وضعه الصحي، مما يثير المخاوف من محاولات الاحتلال إخفاء تفاصيل ما تعرض له من تعذيب ومعاملة قاسية.

وأشار البيان إلى أن النتشة تعرض للاعتقال عدة مرات في السابق، وأمضى ما مجموعه 23 عاماً داخل سجون الاحتلال، معظمها تحت الاعتقال الإداري.

وأكد النادي أن حالة المعتقل النتشة تمثل نموذجاً لما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من تحقيقات قاسية وأوامر منع زيارات المحامين خلال فترات الاعتقال الأولى، في محاولة لانتزاع اعترافات قسرية. وأضاف أن هذه الممارسات جزء من جرائم أوسع يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى، والتي أدت مؤخراً إلى استشهاد العشرات منهم.

وختم نادي الأسير بدعوة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل للضغط على الاحتلال لضمان سلامة المعتقلين، ومحاسبته على الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.