13 عملية مقاومة تشمل اشتباكات وتفجير عبوات ناسفة في الضفة خلال 24 ساعة

شهدت الضفة الغربية تصاعداً في أعمال المقاومة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث نفذ المقاومون 13 عملية متنوعة استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تضمنت اشتباكات مسلحة، تفجير عبوات ناسفة، ومواجهات في مناطق متفرقة.

ووفق مركز معلومات فلسطيني، تضمنت العمليات 3 تفجيرات لعبوات ناسفة وعملية تصدٍ لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات ورشق بالحجارة في 9 نقاط مختلفة بالضفة.

في التفاصيل، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال مواجهات في بلدة اليامون غرب جنين، وبلدة عرابة جنوب غرب جنين، ومحور واد السيلة الحارثية. كما اندلعت مواجهات في مدينة جنين ومخيمها وقرية فحمة.

وفي نابلس، تصدى مواطنون لاعتداءات المستوطنين قرب قرية أوصرين جنوب شرق المدينة، فيما شهدت بلدة بورين مواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي بيت لحم، شهدت بلدتا تقوع والخضر مواجهات مع الاحتلال تخللها رشق بالحجارة.

وتأتي هذه العمليات في سياق تصاعد أعمال المقاومة، حيث وثق المركز خلال الأسبوع الماضي 91 عملية مقاومة نوعية وشعبية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين.