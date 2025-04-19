في ظل الأوضاع الكارثية.. "أونروا" تُطالب بوقف الحرب ورفع الحصار عن غزة

شددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على ضرورة تجديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورفع الحصار وإعادة فتح المعابر بما يسمح بدخول المساعدات بشكل مستمر.

ونبَّهت "أونروا"، أن أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون في قطاع غزة، ويتعرضون للقصف والتجويع.

وقالت إنّ إمدادات الغذاء والدواء والوقود والخيام تتكدس عند معابر قطاع غزة، بعد أن منعت "إسرائيل" دخولها منذ 7 أسابيع.

وأمس أفادت وكالة "أونروا" أنّ الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال، على غزة منذ نحو 7 أسابيع، أشد من الفترة الأولى بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، موضحةً أنّ الإمدادات الإنسانية الحيوية بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية واللقاحات للأطفال، تنفد بسرعة.

ولفتت إلى أن العديد من المدنيين فقدوا أرواحهم بسبب الهجمات العنيفة التي تشنها إسرائيل بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي.

وفي الـ18 من الشهر الماضي، تنصلت قوات الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على القطاع المدمر؛ ما خلّف مئات الشهداء والجرحى والمفقودين، وعمقّت الأزمة الإنسانية المتفاقمة.