الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة أمريكية معادية وتؤكد استمرار الدعم لغزة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز "MQ-9" أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء. وأوضحت أن عملية الإسقاط تمت باستخدام صاروخ أرض-جو محلي الصنع.

وأكد البيان أن هذه الطائرة هي الثانية التي يتم إسقاطها خلال 24 ساعة، والسادسة خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للطائرات من هذا النوع التي تم إسقاطها منذ بدء "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" بلغ 21 طائرة.

وشددت القوات المسلحة على أن استمرار الغارات الجوية واستهداف المواطنين والمنشآت لن يثني الشعب اليمني عن موقفه الصامد، بل سيزيده إصرارًا وثباتًا.

وأعربت القوات المسلحة عن التزامها بمواصلة العمليات الإسنادية لدعم الشعب الفلسطيني حتى يتم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، مؤكدة أن معاناة الشعب الفلسطيني ستظل قضية مركزية رغم كل التحديات.