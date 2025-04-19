وفد من حماس يلتقي رئيس المخابرات التركية لبحث العدوان الإسرائيلي وتبادل الأسرى

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي، اليوم السبت، برئيس المخابرات التركية الدكتور إبراهيم كالن، خلال زيارة الوفد إلى الجمهورية التركية.

واستعرض وفد حماس مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع المستمر، ومنع الإمدادات الغذائية والمائية، إلى جانب تدمير المباني والبنى التحتية ومحاولات تهجير السكان من أرضهم. كما ناقش الوفد الوضع الإنساني الكارثي الناتج عن الحصار المفروض على القطاع.

وأبدت قيادة الحركة استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى يتضمن وقف الحرب، انسحاب الاحتلال من غزة، بدء الإعمار، ورفع الحصار. كما أكدت دعمها للمقترح المصري بإنشاء لجنة مستقلة من شخصيات وطنية لإدارة قطاع غزة.

وناقش اللقاء جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك التهجير القسري في مدينة القدس ومخيمات اللاجئين شمال الضفة، وتصاعد الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم كالن موقف تركيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بصمود الشعب الفلسطيني أمام الاعتداءات الإسرائيلية وسياسات التهجير القسري. كما أشار إلى الجهود التركية لتحقيق وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتنسيق مع المجتمع الدولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأعرب كالن عن رفض بلاده للسياسات التوسعية الإسرائيلية، مجددًا التزام أنقرة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار دائم وإنهاء الاحتلال.

شارك في اللقاء أعضاء المجلس القيادي لحماس، ومنهم خالد مشعل، د. خليل الحية، زاهر جبارين، م. نزار عوض الله، وممثل الحركة في تركيا موسى عكاري.