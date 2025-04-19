منتدى الإعلاميين يدعم دعوة الأونروا لدخول الإعلام الدولي إلى غزة

أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن دعمه الكامل لدعوة المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، للسماح بدخول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن منع الاحتلال الإسرائيلي لهذه الوسائل يهدف إلى التعتيم على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

وأشار المنتدى إلى أن استمرار منع الصحفيين الأجانب من الوصول إلى القطاع، بالتزامن مع تصاعد التحريض والتهديد ضد الإعلام المتعاطف مع القضية الفلسطينية، يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحق العالم في معرفة الحقيقة.

وأدان المنتدى استهداف الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 200 صحفي، وتدمير عشرات المؤسسات الإعلامية في غزة، مشددًا على أن هذه الجرائم لن تثني الإعلام الفلسطيني عن أداء دوره في نقل الحقيقة.

وأكد البيان أن منع الإعلام الدولي يُقيّد قدرة الرأي العام العالمي على متابعة ما يجري في غزة، ويُفسح المجال للتضليل الإعلامي الممنهج من قبل الاحتلال.

ودعا منتدى الإعلاميين المجتمع الدولي والمؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان إلى دعم هذه الدعوة، والعمل على ضمان حرية الصحافة والتغطية المستقلة للأحداث في القطاع، باعتبارها ركيزة أساسية للحقيقة والمساءلة.