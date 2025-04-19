مقتل وإصابة جنود من جيش الاحتلال في استهداف مركبة مدرعة شرق غزة

أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم عن مقتل ضابط وجندي من جيش الاحتلال وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة، جراء عملية نوعية نفذتها المقاومة الفلسطينية واستهدفت مركبة عسكرية مدرعة شرق غزة.

وأفادت التقارير بأن العملية تضمنت تفجير عبوة ناسفة بالمركبة، أعقبها استهداف قوة إنقاذ بعبوة أخرى وصاروخ موجه، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال.

وأظهرت مقاطع مصورة مروحيات عسكرية تنقل المصابين، بينهم حالات وصفت بالحرجة، إلى مستشفيات في (إسرائيل). وأكدت المصادر الإسرائيلية أن الحادث الأمني تسبب بإرباك كبير في المنطقة، خاصة مع استهداف جنود الاحتلال في كمين محكم بحي التفاح شرقي غزة.

تأتي هذه التطورات ضمن سلسلة عمليات نوعية تنفذها المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان المستمر على قطاع غزة.