53 شهيدًا في غزة خلال أربع وعشرين ساعة

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن استشهاد 53 شخصًا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. وأضاف مراسل "صفا" أنه تم تسجيل استشهاد 26 شخصًا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، منذ مساء أمس وحتى مساء اليوم. وأشار المراسل إلى أن الغارات أودت بحياة عائلات كاملة، بما في ذلك أطفالها ونساءها وشيوخها، حيث حولتهم الطائرات الإسرائيلية إلى رماد.

وفي سياق متصل، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي تقريرًا إحصائيًا شاملاً يرصد حجم الكارثة الإنسانية والخسائر الناجمة عن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والذي دخل يومه الـ560 منذ السابع من أكتوبر 2023. وأكد التقرير أن عدد الشهداء والمفقودين تجاوز 62 ألفًا، بينهم 51,065 شهيدًا تم تسجيلهم في المستشفيات، وأكثر من 11 ألف مفقود ما بين شهداء لم تُنتشل جثامينهم أو مصيرهم لا يزال مجهولًا.

وأوضح التقرير أن الاحتلال ارتكب أكثر من 12 ألف مجزرة، منها 11,859 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية، وأباد بالكامل 2,172 عائلة بمجموع يفوق 6,180 شهيدًا، إضافة إلى 5,070 عائلة لم يتبق منها سوى فرد واحد فقط، بعد استشهاد ما يزيد عن 9,280 من أفرادها.