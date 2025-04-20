مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق اتفاق وقف إطلاق النار

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها الشرسة على قطاع غزة، مستهدفة المدنيين العزّل بمختلف أنواع الأسلحة، وسط صمت دولي مطبق. منذ فجر السبت، استشهد 44 فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق متفرقة في القطاع، خصوصًا في خانيونس ومواصيها جنوبًا.

وفي أحدث التطورات، استشهد 3 مواطنين فجر اليوم الأحد، وأصيب آخرون، جراء استهداف منزل لعائلة درويش في مخيم النصيرات وسط القطاع. من بين الشهداء معاذ بكر درويش، ومحمود بكر درويش، وجنى إسماعيل درويش. كما استشهد الشاب أحمد محمود صيام، الذي كان يستعد للزفاف الشهر المقبل، إثر غارة على المخيم ذاته.

وشهدت الساعات الأخيرة قصفًا عنيفًا على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس، واستهدفت طائرات الاحتلال خيام النازحين في مواصي خانيونس، ما أدى إلى استشهاد سيدة وإصابة آخرين.

واستمرت الغارات الإسرائيلية على مختلف المناطق، حيث قصفت طائرات الاحتلال منطقة أبو معلا شمال غرب النصيرات، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية والغربية لمدينة غزة. كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه سواحل غزة، وشنّت الطائرات غارات مكثفة على حي التفاح شرق المدينة، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني جنوب شرق المدينة.

وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، بلغ إجمالي الشهداء منذ استئناف العدوان على القطاع 1783 شهيدًا، وأكثر من 4683 إصابة، في تصعيد متواصل يهدف إلى محو معالم الحياة في غزة.