تصاعد التوتر في (إسرائيل) بعد تصريحات نتنياهو حول الأسرى والحرب على غزة

أثارت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي رفض فيها إعادة الأسرى من غزة دفعة واحدة مقابل وقف الحرب، ردود فعل غاضبة في الأوساط (الإسرائيلية)، حيث شهدت منطقة "مازور" شرق تل أبيب مواجهات بين متظاهرين وشرطة الاحتلال، تزامنًا مع زيارة نتنياهو للمنطقة.

وردّد المتظاهرون شعارات تطالب بإعادة الأسرى، ونددوا بسياسات نتنياهو التي وصفت بأنها "تخلت عن المحتجزين"، مطالبين بإنهاء الحرب.

وفي تصريحاته مساء اليوم، أكد نتنياهو عزمه مواصلة الحرب حتى القضاء على حماس وإعادة الأسرى، مشيرًا إلى رفضه أي شروط تفرضها الحركة، لأنها تهدف إلى "إخضاعه"، على حد تعبيره.

زعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس دعا إلى تغيير الحكومة الحالية، واصفًا إياها بـ"السيئة"، مشيرًا إلى أنه يعمل على بناء بديل سياسي لها. من جانبه، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد تصريحات المتحدث باسم نتنياهو التي أشارت إلى عدم إمكانية إعادة الأسرى دفعة واحدة، معتبراً أن هذا اعتراف صريح بتخلي الحكومة عن المحتجزين.

وقالت هيئة عائلات الأسرى إن أغلبية (الإسرائيليين) يطالبون بإعادة المحتجزين مقابل إنهاء الحرب، داعية نتنياهو إلى تقديم خطة واضحة بدلاً من إطلاق تصريحات غير واقعية.

بدوره، وصف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان تصريحات نتنياهو بأنها "عرض سياسي بائس" يهدف إلى الحفاظ على بقائه في السلطة. أما رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، فقد اتهم نتنياهو بالكذب والتضحية بأمن (الإسرائيليين) وعائلات الأسرى.