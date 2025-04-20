الأمم المتحدة: أطفال غزة يواجهون خطر الموت وسط حصار وقصف متواصل

يشهد قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث تواصل الأوضاع المعيشية تدهورها بشكل خطير في ظل استمرار العدوان (الإسرائيلي) وإغلاق المعابر الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية.

أفاد برنامج الأغذية العالمي أن نحو مليوني شخص في قطاع غزة، غالبيتهم من النازحين، يعيشون دون مصدر دخل ويعتمدون كليًا على المساعدات الغذائية، في وقت يتناقص فيه المخزون الغذائي بشكل حاد، مما يُنذر بكارثة إنسانية وشيكة. وأكد البرنامج أن القطاع بحاجة ماسة إلى تدفق فوري ومستمر للغذاء لتفادي انهيار كامل في الأمن الغذائي.

وفي السياق ذاته، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من الأوضاع الكارثية التي تعيشها مستشفيات الأطفال وحديثي الولادة في غزة، مشيرة إلى نقص حاد في المعدات الطبية الضرورية، مع ظروف تشغيلية بالغة الصعوبة. وأكدت المنظمة أن بقاء أطفال غزة على قيد الحياة يعتمد بشكل أساسي على إعادة فرض وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

بدورها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون في القطاع يتعرضون للقصف المستمر والتجويع، مشيرة إلى أن إمدادات الغذاء والدواء والوقود والخيام تتكدس عند معابر القطاع منذ 7 أسابيع، دون السماح بدخولها.

وأضافت الأونروا أن المدنيين الفلسطينيين في غزة يواجهون نقصًا حادًا في مقومات الحياة الأساسية، ما يضع القطاع على أعتاب انهيار إنساني كامل.

وسط هذه التحذيرات الدولية، تواصل (إسرائيل) منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون ظروفًا قاسية وغير إنسانية في ظل العدوان المستمر.