استمرار العدوان على طولكرم و استهداف مستمر للمخيمات والمنازل والبنية التحتية

تواصل قوات الاحتلال (الإسرائيلي) عدوانها على مدينة طولكرم ومخيماتها لليوم الـ84 على التوالي، بما في ذلك مخيم نور شمس الذي يتعرض لهجمات متواصلة منذ 71 يومًا. يشهد العدوان تصعيدًا ميدانيًا كبيرًا، يتخلله إطلاق نار كثيف، وانفجارات، وعمليات اقتحام وتخريب للممتلكات، في ظل حصار خانق يفرضه الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بوقوع انفجار ضخم في مخيم طولكرم فجر الأحد، أعقبه تصاعد كثيف للدخان. نتيجة للحصار وإخلاء السكان قسرًا، تعذر التحقق من طبيعة الانفجار. وفي سياق العدوان، جرفت جرافات الاحتلال المزيد من الشوارع المدمرة، وأغلقت المدخل الغربي للمخيم بالسواتر الترابية.

في مخيم نور شمس، أجبرت قوات الاحتلال 10 عائلات على إخلاء منازلها قسرًا تحت تهديد السلاح، وهددت عائلات أخرى بالإخلاء. كما أطلقت النار بكثافة لترويع السكان واعتدت على ممتلكاتهم ومركباتهم.

وعلى مدار الليلة الماضية، انتشرت قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من مدينة طولكرم، بما في ذلك ميدان جمال عبد الناصر وشارع الحدادين والحي الشرقي، حيث نفذت حملات تفتيش واعتقالات طالت شابًا في المنطقة. كما داهمت منازل ومحال تجارية، وأخضعت المتواجدين فيها للاستجواب الميداني، مع تدمير محتويات المنازل والاستيلاء على ممتلكات المواطنين.

وأسفر العدوان المتواصل عن استشهاد 13 مواطنًا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى نزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس. كما تسبب الاحتلال في تدمير 396 منزلًا بشكل كامل و2573 منزلًا جزئيًا، فضلًا عن تدمير البنية التحتية وإغلاق مداخل وأزقة المخيمات بالسواتر الترابية.

يواصل الاحتلال تحويل منازل في شارع نابلس والحي الشمالي إلى ثكنات عسكرية بعد إخلاء سكانها قسرًا، في حين تتفاقم معاناة المواطنين مع استمرار الحصار والاعتداءات.