الأردن يدين دعوات التحريض لتفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة

أدان الأردن، السبت، دعوات التحريض العنصرية المتطرفة التي أطلقتها منظمات استيطانية (إسرائيلية) تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، معتبراً أن هذه الدعوات تصعيد خطير ينذر بمزيد من التوتر في المنطقة.

وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانًا شديد اللهجة، استنكرت فيه تداول مقطع مصور، أنتج باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، يحمل عنوان "العام القادم في القدس"، ويظهر تفجير المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم مكانه.

وقال البيان: "تدين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات دعوات التحريض العنصرية المتطرفة المستمرة من منظمات استيطانية (إسرائيلية) والداعية إلى تفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة"، مشيرًا إلى أن هذه الدعوات تتزامن مع تصعيد الاقتحامات وممارسات استفزازية يقوم بها المتطرفون تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأكد الأردن رفضه المطلق لهذه الدعوات والتحريضات التي وصفها بأنها تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، لافتًا إلى أنها تأتي في وقت يشهد تصعيدًا خطيرًا في الأراضي الفلسطينية واستمرار العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة.

وشدد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وحازم يدين هذه الانتهاكات، ويوفر الحماية للشعب الفلسطيني، ويعمل على وقف الجرائم المتواصلة بحقه.