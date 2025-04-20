وزارة الصحة: 44 شهيدًا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ووفقًا للتقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الوزارة:

خلال الساعات الـ24 الماضية ، وصل إلى مستشفيات القطاع 44 شهيدًا و145 إصابة جديدة.

لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى الضحايا العالقين تحت الركام وفي المناطق المستهدفة.

كما أفادت الوزارة بأن إجمالي حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 بلغت 51,201 شهيد و116,869 إصابة.

أما عن التصعيد الأخير منذ 18 مارس 2025، فقد بلغ عدد الشهداء 1,827 شهيدًا والإصابات 4,828 إصابة.

يُذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهورًا حادًا بسبب استمرار القصف المكثف وإغلاق المعابر، ما يزيد من معاناة السكان ويعيق جهود الإغاثة والإنقاذ.