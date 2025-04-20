الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها للشهر الثالث

يدخل العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة شهره الثالث، مترافقًا مع تصعيد ميداني يشمل عمليات تجريف، إحراق منازل، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.

فجر الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة عرابة جنوب جنين بعد مداهمة منزليهما، واقتحمت بلدة كفردان غرب المدينة برفقة جرافة عسكرية، حيث أطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ونفذت عمليات انتشار واسعة داخل الأحياء.

في الوقت ذاته، دفعت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية برفقة صهاريج وقود عبر حاجز الجلمة إلى محيط مخيم جنين، حيث وضعت جرافاتها سواتر ترابية في محيط مسجد طوالبة عند المدخل الشمالي للمخيم، بينما تحلّق الطائرات المسيرة في سماء المدينة والمخيم بشكل متواصل.

وامتد العدوان إلى القرى والبلدات الجنوبية مثل جبع، وعرابة، وسيريس، وبرقين، حيث اعتقل الشاب رمزي خلوف من منزله، واستمرت قوات الاحتلال في إطلاق النار وتدريبات عسكرية في محيط حاجز الجلمة، الذي يخلو سكانه بسبب الحصار.

من جهته، أوضح محافظ جنين كمال أبو الرب أن الجهود مستمرة لحل أزمة النزوح المؤقت التي طالت 21 ألف نازح، من بينهم 6 آلاف في مدينة جنين نفسها، و3200 نازح يقيمون بسكنات الجامعة العربية الأمريكية، و4181 آخرين في بلدة برقين.

ووصلت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على جنين ومخيمها إلى 38 شهيدًا، إلى جانب عشرات الإصابات والمعتقلين، في ظل ظروف إنسانية متدهورة ونقص في الخدمات الأساسية.