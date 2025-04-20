تجمع القبائل والعشائر في غزة يوجه نداء استغاثة لكسر الحصار وإيقاف العدوان

أطلق التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة نداء استغاثة عاجل إلى قبائل وعشائر الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، طالبًا الوقوف بجانبهم في مواجهة الحصار والعدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأكد التجمع، في بيانه، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة كارثية، مع انعدام المياه والكهرباء والطعام والخدمات الصحية والتعليمية. وأشار إلى أن الأسواق خلت من المواد الأساسية، وسط استمرار القصف والتدمير الممنهج للبنية التحتية.

واستذكر التجمع القيم الإنسانية والروابط الاجتماعية التي دفعت قبائل العرب في الماضي لنصرة المظلوم وكسر الحصار، داعيًا إلى التحرك العاجل لفتح المعابر وإدخال الإمدادات الغذائية والطبية، ومد شريان الحياة للأطفال والنساء وكبار السن الذين يعانون من العقاب الجماعي المفروض عليهم.

وختم التجمع نداءه بمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الحرب الإجرامية التي تستهدف الأبرياء، مؤكدًا أن الأمل معقود على الله وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية في التحرك لإنقاذ أهل غزة من الكارثة الإنسانية التي يعيشونها.