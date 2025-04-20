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الصحة بغزة: المتبرعون بالدم في غزة يعانون من فقر للدم

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الرسالة نت - محمود هنية

قال د. أحمد الفرا رئيس قسم الأطفال والولادة بمجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوب قطاع غزة؛ إنّ جميع المتبرعين بالدم في قطاع غزة يعانون من نقص الدم.

وأضاف الفرا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "100% من المتبرعين بالدم يعانون من نقص الدم؛ لكن الواجب يدفعهم للتبرع".

وأوضح أن هناك نقص حاد وخطير في بنك الدم؛ مع وقف جميع المبادرات في الخارج؛ واغلاق الاحتلال المحكم منذ ما يزيد عن شهرين؛ دون وصول أي مستلزمات طبية.

وبين الفرا أن هذا النقص الحاد في الدم يعرض حياة الجرحى للموت؛ خاصة وأن اغلب الإصابات هي نتاج انقطاع الشرايين؛ وهي إصابات قاتلة.

ودعا إلى ضرورة انقاذ المرضى والمصابين من خطورة ما يتعرضون له؛ من قتل فتاك على يد الاحتلال؛ ونتيجة أيضا نقص المستلزمات الطبية التي تودي بالإصابات للوفاة.

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