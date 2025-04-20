"القسام" تنفذ كميناً مركباً بجيش الاحتلال شرق بيت حانون

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن تنفيذ مقاوميها كميناً مركباً استهدف جيباً عسكرياً وقوة إسناد إسرائيلية، شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة أمس السبت، بينما عرضت "سرايا القدس"، مشاهد استيلائها على طائرتين إسرائيليتين في سماء غزة.

وأوردت " كتائب القسام" في تصريح مقتضب، أن المقاومين استهدفوا جيباً عسكرياً من نوع "storm" يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة بقذيفة مضادة للدروع، وأوقعوا فيهم إصابات محققة.

وأكد "القسام" أنه فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة "تلفزيونية 3" مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

واستهدفت الكتائب موقعاً مستحدثاً لقوات الاحتلال في المنطقة بأربع قذائف "RPG" وأمطروه بعدد من قذائف الهاون.

وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت مساء أمس السبت، تنفيذ كمين مركب بقوات الاحتلال المتوغلة في حي التفاح شرق مدينة غزة، مشيرة لوقوع القوة الإسرائيلية المستهدفة بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري نشرته على قناتها على تليغرام: "تمكن مجاهدونا من تنفيذ كمين مركب ضد قوة صهيونية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وسبق ذلك إعلان عن إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بتفجير عين نفق في خانيونس جنوب قطاع غزة، الأربعاء الماضي.

وفي السياق، عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد استيلائها على طائرتين إسرائيليتين بدون طيار من طراز (EVO MAX) استولت عليهما في سماء مدينة غزة.

وبالرغم من مرور أكثر من عام ونصف على الحرب، إلا أنّ فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام، تواصل التصدي للاحتلال وآلياته بكل الوسائل المتاحة وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.