حزب مغربي للرسالة: غضب عارم بالشارع رفضا للتطبيع

أكد عمر أمكاسو، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان المغربية ورئيس المكتب الإعلامي بالجماعة، أن الشعب المغربي ما زال في طليعة الشعوب العربية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية، رافضاً سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي انتهجها النظام المغربي.

وأشار أمكاسو إلى أن المغرب شهد، منذ انطلاق "طوفان الأقصى"، حراكاً شعبياً واسعاً تضامناً مع غزة، تجسد في مظاهرات ووقفات احتجاجية في مختلف المدن والقرى، بما في ذلك الجامعات والمدارس، حيث برز إبداع الشباب في أشكال الدعم المتنوعة.

وكشف أمكاس عن استياء الشعب المغربي من رسو سفينة صهيونية في ميناء طنجة، محملة بالعتاد العسكري لدعم العدوان على غزة، معتبراً ذلك استمراراً لسياسة النظام في دعم "الكيان الغاصب"، حتى قبل التطبيع الرسمي.

وأضاف أن الاحتجاجات تصاعدت، خاصة بعد المسيرة الكبرى في الدار البيضاء، التي واجهتها السلطات بالقمع، فيما تستعد طنجة لمسيرة جديدة اليوم الأحد باتجاه الميناء.

أكد أمكاس أن كل القوى السياسية والجمعيات المغربية، من إسلامية ويسارية ووطنية، تتحد حول القضية الفلسطينية كقضية مركزية، باستثناء "أقلية ضئيلة" من المنتفعين بالتطبيع. كما انتقد الحملات الإلكترونية التي تشنها هذه الأقلية ضد المؤيدين لفلسطين.

اختتم أمكاس كلمته بدعاء الله أن ينصر المجاهدين ويجعل العدوان فاتحة عهد جديد للأمة، معبراً عن ثقته بأن مسيرة طنجة ستكون "مشهودة"، كما هي عادة أبناء الشمال في التعبير عن دعمهم لفلسطين.