بطريركية الروم: اعتداءات الاحتلال في "سبت النور" انتهاك لحرية العبادة

وصفت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، الأحد، الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين خلال إحياء "سبت النور" في كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بأنها "انتهاك سافر للحق الإلهي في العبادة".

وفي بيان لها، الأحد، أدانت البطريركية "الإجراءات الإسرائيلية، التي حولت أحياء البلدة القديمة ومحيط كنيسة القيامة إلى ثكنة عسكرية محاصرة بالحواجز والأسلحة المشرعة بوجه المؤمنين".

واعتبرت ذلك بأنه "انتهاك سافر للحق الإلهي في العبادة"، مضيفة أن "مدينة السلام تحولت، على يد الاحتلال، إلى مدينة قمع وعنف واستباحة للمقدسات".

وشددت بطريركية الروم على أن "آلاف المسيحيين من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة قد حُرموا قسرًا من الوصول إلى القدس وإحياء أقدس شعائرهم."

واعتدت شرطة الاحتلال، السبت، على المسيحيين أثناء احتفالات "سبت النور" في كنيسة القيامة، وسط البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.