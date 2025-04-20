"الأورومتوسطي" يطالب بفرض عقوبات على "إسرائيل"

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بفرض العقوبات على "إسرائيل"، والتحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وقال "الأورومتوسطي" في تصريحات تابعتها "الرسالة نت"، إنه شرح في رسالة لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، تفاصيل استهداف "إسرائيل" المتعمد للمدنيين في غزة وحرمانهم من المواد الأساسية ومختلف الأفعال التي تستوفي جميع أركان جريمة الإبادة الجماعية.

وأهاب بالاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية، وتعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل" لدفعها لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وتابع: "أبلغنا الوزراء الأوروبيين أنّه رغم الخسائر البشرية والمادية الهائلة فإنّ الفرصة ما تزال قائمة لمنع مزيد من التدهور إذا ما اختار الاتحاد الأوروبي التحرك واتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن".

وأكد "الأورومتوسطي" أنّ ما يجري حاليًا في غزة ليس مجرد عودة للحرب؛ بل تصعيد في حرب الإبادة الجماعية.

ودعا المرصد الاتحاد الأوروبي لدعم عمل محكمة العدل الدولية في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب ضد المدنيين في غزة.

وتستأنف قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 34 على التوالي عدوانها الوحشي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر بشعة، وذلك بعد هدنة هشة سبقها أكثر من عام ونص على الإبادة.