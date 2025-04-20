جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يواجه مأزقًا غير مسبوق في صفوف الاحتياط

أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية ورقة تقدير موقف جديدة بعنوان "جيش الاحتلال في مأزق: أزمة الاحتياط وتآكل القدرة القتالية للكيان الإسرائيلي"، خلص فيها إلى أن أزمة متصاعدة تهز البنية الداخلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتلقي بظلالها على مستقبل الحرب على قطاع غزة.

وتناول التقدير، الخلفيات المتشابكة لأزمة الاحتياط في جيش الاحتلال، بدءًا من الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، مرورًا باندلاع حرب السابع من أكتوبر، وصولاً إلى الانقسام المتجدد بين القيادة العسكرية والجنود، خاصة بعد مطالبة طياري الاحتياط بإنهاء الحرب مقابل استعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وأكد المركز أن الاحتجاجات لم تعد محصورة في إطار المطالب السياسية أو القانونية، بل أصبحت تمس صميم الجاهزية القتالية للجيش، وسط تحذيرات من كبار القادة العسكريين من أن استمرار هذا الوضع يُنذر بـ"تآكل في الكفاءة العملياتية" للقوات، وبعجز فعلي عن تنفيذ عمليات موسعة على جبهة غزة.

ومن بين المحطات البارزة التي توقف عندها التقرير، عريضة الطيارين الاحتياطيين التي وُصفت بأنها "مفترق طرق خطير"، حيث وقع عليها نحو 1000 طيار، بينهم من هم في الخدمة، وطالبوا فيها بإنهاء الحرب الفوري. القرار الذي اتخذته القيادة العسكرية بطرد هؤلاء الطيارين فجّر موجة تضامن داخل مؤسسات الأمن المختلفة، شملت الاستخبارات والشرطة وحتى قدامى المحاربين في وحدات النخبة.

ويشير مركز الدراسات إلى أن هذه الأزمة تتجاوز مجرد احتجاجات ظرفية، بل تعكس تصدعًا عميقًا في بنية الجيش، وفتورًا متصاعدًا في حماسة الجنود لمواصلة القتال، خاصة مع غياب رؤية سياسية واضحة للحرب.

كما يشير التقدير إلى أن جبهة غزة باتت الساحة الأوضح لانعكاسات هذا التآكل، إذ تسجل شهادات ميدانية متكررة تراجعًا في الانضباط والروح القتالية، وتزايد الشعور بالاغتراب لدى جنود الاحتياط، الذين يشعر كثير منهم أنهم يُستنزفون دون هدف.

وفي ضوء هذا المشهد، يرى المركز أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار الحرب في دائرة الاستنزاف دون تحقيق أهدافها المعلنة، بفعل الأزمة البنيوية التي تضرب الجبهة البشرية القتالية، وبسبب تعثر تجنيد الاحتياط، وتراجع دافعيتهم بشكل غير مسبوق.

وأكد المركز في ختام تقديره أن المأزق الحالي ليس فقط تحديًا عسكريًا، بل تهديد استراتيجي قد يُفضي إلى تغييرات جوهرية في بنية الجيش الإسرائيلي، وقد يُجبر الحكومة الإسرائيلية في نهاية المطاف على اللجوء إلى تسوية أو صفقة تبادل كخيار اضطراري للخروج من الأزمة.

ودعا مركز الدراسات السياسية والتنموية الجهات المعنية وصناع القرار إلى قراءة دقيقة لهذه التطورات، باعتبارها نافذة لفهم التحولات الجارية داخل الجيش الإسرائيلي، وما تحمله من تداعيات على مجريات الصراع في المنطقة.