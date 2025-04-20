الاحتلال يعلن استشهاد أسير من الضفة

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، عصر اليوم الأحد، استشهاد أسير من الضفة الغربية بعد نقله للمستشفى من سجن عوفر.

وذكرت مصلحة السجون أن الأسير الشهيد من الضفة الغربية، ويبلغ من العمر (49 عامًا).

وفي يوم الأسير الفلسطيني الذي صادف الخميس الماضي (17 نيسان/ أبريل)، أعلنت مؤسسات الأسرى، استشهاد الأسير مصعب حسن عديلي (20 عامًا) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، في مستشفى سوروكا.

وباستشهاد الأسير المعلن عنه اليوم، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى منذ بدء حرب الإبادة إلى 65 شهيدا، وهم ممن أعلن عن استشهادهم، من بينهم 40 أسيرًا على الأقل من غزة.