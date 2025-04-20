حماس في لبنان تدين الاعتداءات "الإسرائيلية" وتُعزّي بضحايا الجيش والمقاومة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، في بيان صادر عنها اليوم، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القرى الجنوبية، والتي تشمل عمليات اغتيال وقصف مستمر منذ انتهاء الحرب.

وأكدت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت" أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا واضحًا للاتفاقات الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها وعدم التنصّل منها.

وقدّمت "حماس" تعازيها الحارة إلى الدولة اللبنانية، رئاسةً وحكومةً وشعبًا وجيشًا، باستشهاد ثلاثة جنود من الجيش اللبناني أثناء قيامهم بإزالة مخلفات العدوان، كما عزّت بسقوط عدد من المدنيين ومقاتلي حزب الله، مثنيةً على تضحياتهم الكبيرة.

ودعت الحركة للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدة دعمها لوحدة لبنان وصموده في وجه الاعتداءات الصهيونية المتكررة.