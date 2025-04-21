"غليك" يقود مستوطنين وسياح أمريكيين بالمسجد الأقصى

اقتحم عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الإثنين، يرافقه وفد سياحي أمريكي.

وقالت مصادر مقدسية، إن غليك اقتحم الأقصى صباحًا وهو يقود مستوطنين ومجموعة سياحية أمريكية ويقدم لها شروحات كاذبة عن "الهيكل المزعوم".

وذكرت المصادر أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في ساحات المسجد، وتحت حراسة من قوات الاحتلال.

وشهد المسجد الأقصى، خلال الأيام السابقة اقتحامات واسعة وغير مسبوقة احتفالًا بما يُعرف "عيد الفصح"، بمشاركة حاخامات متطرفة، ومسؤولين حكوميين، مارسوا خلالها مجموعة من الانتهاكات والاستفزازات داخل المسجد؛ بحماية كاملة من شرطة الاحتلال التي تفرض قيودًا مشددة على المصلين المسلمين وتحركاتهم.

وسجّل عيد الفصح اليهودي هذا العام رقمًا غير مسبوق في أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، إذ بلغ عددهم قرابة 7 آلاف بزيادة ملحوظة وصلت 37% مقارنة باقتحامات عيد "الفصح" العبري العام الماضي، وفق ما وثقته جهات مقدسية وفلسطينية.