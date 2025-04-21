بالأسماء الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عن 10 من أسرى قطاع غزة؛ قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، بالمحافظة الوسطى.

وقال مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، في تصريح مقتضب تلقته "الرسالة نت" اليوم، إن قوات الاحتلال أفرجت عن 10 أسرى من قطاع غزة، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط القطاع.

وعن مصادر حقوقية، أن الإفراج عن الأسرى الـ 10 جاء بعد قضائهم فترات متفاوتة داخل سجون الاحتلال.

ونوهت إلى أن مركبات تابعة لـ "اللجنة الدولية" للصليب الأحمر نقلت الأسرى من حاجز "كيسوفيم" العسكري، شرقي مدينة دير البلح، إلى مشفى شهداء الأقصى، وسط قطاع غزة، تمهيدًا للاطمئنان على وضعهم الصحي قبل المغادرة لذويهم.

وبيّنت أن الأسرى أفرج عنهم من سجن "سديه تيمان" في صحراء النقب المحتل، جنوبي فلسطين المحتلة. منوهة إلى أن جميع الأسرى اعتقلوا عبر حاجز "الإدارة المدنية".

والأسرى المفرج عنهم، 9 من سكان بيت لاهيا، شمالي القطاع، وهم: مازن رمضان شعبان الكيلاني، خالد حسين يوسف سرور، أحمد مجدي أحمد قشقش، أسامة صلاح الدين حسن أيوب، هاني جمال أحمد صبح، محمد وائل محمد البله، بلال شحادة مطر الشيشي، صبري علي عاشور سلامة، ورامي رفيق حبوب.

وتابعت: "وأفرجت قوات الاحتلال عن الأسير أحمد محمود أبو حور، وهو من بلدة الزوايدة، وسط القطاع، وكان قد اعتقل من محور نتساريم".

وتُفرج قوات الاحتلال، على فترات، عن عدد من الأسرى لديها؛ والذين اعتقلتهم خلال العدوان العسكري داخل قطاع غزة.

ويوم 16 أبريل الجاري، أفرجت قوات الاحتلال، عن 10 أسرى من قطاع غزة، كانت قد اعتقلتهم من داخل القطاع خلال العدوان العسكري المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.