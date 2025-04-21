اليمن.. القوات المسلحة تُنفذ 4 عمليات ضد أهدف أمريكية و "إسرائيلية"

قالت القوات المسلحة اليمنية، إنها نفذت 4 عمليات عسكرية استهدفت أهدافًا حيوية وعسكرية للاحتلال الإسرائيلي في عسقلان وأم الرشراش، جنوبي فلسطين المحتلة، وأخرى ضد أهداف أمريكية في البحرين العربي والأحمر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية المسلحة، يحيى سريع، في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، بأن سلاح الجوّ المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفتْ أولاهما هدفاً حيوياً للاحتلال الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة؛ وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا.

وأضاف سريع: "فيما استهدفت العملية الأخرى هدفاً عسكرياً للعدوّ الإسرائيليّ في منطقة أمّ الرشراش جنوبيّ فلسطين المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع صماد1".

وأكمل: "وفي إطار التصدي للعدوان الأمريكيّ على بلدنا (اليمن) ورداً على مجازره المرتكبة بحقّ أبناء شعبنا؛ والتي كان آخرها مجزرة العاصمة صنعاء، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين".

ونوه إلى أن العملية الأولى، نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسير، ضدّ حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان)، والقطع التابعة لها شماليّ البحر الأحمر، بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين.

وتابع البيان: "والأخرى نفذتْها القوات البحرية وسلاح الجوّ المسير والقوة الصاروخية، استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (فينسون) والقطع الحربية التابعة لها في البحر العربي، بـ 3 صواريخ مجنحة و4 طائرات مسيرة".

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أن عملياتها الإسنادية إلى عمق "الكيان الصهيوني" في فلسطين المحتلة "ستتواصل بوتيرة متصاعدة"، خلال الفترة المقبلة.

واستطردت: "وسنُواصل عملياتنا العسكرية في البحرين الأحمر والعربيّ في استهداف كافة القطع المعادية، ولن تثنينا عشرات الغارات الأمريكية عن موقفنا المساند للشعب الفلسطينيّ المظلوم في قطاع غزة".