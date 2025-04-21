"القسام" تعرض مشاهد لكمين "كسر السيف" ببيت حانون

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاثنين، مشاهد لكمين أطلقت عليه اسم "كسر السيف" الذي استهدف قوة عسكرية إسرائيلية شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة يوم السبت الماضي.

وأظهرت المشاهد التي نُشرت اليوم الاثنين، عددا من مقاتلي "القسام" ويهم يخرجون من فوهة أحد الأنفاق، ويرصدون حركة آليات الاحتلال على شارع العودة قرب السياج الفاصل شرقي بيت حانون، قبل أن يهاجموا جيبا عسكريا من نوع "ستورم" من النقطة صفر وانقلابه والإجهاز على من فيه.

وأوضحت "القسام" أن مقاتليها استهدفوا كذلك قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان، بعبوة تلفزيونية 3 مضادة للأفراد.

كما أظهرت المشاهد استهداف موقع مستحدث لقوات الاحتلال بأربع قذائف RPG وعدد من قذائف الهاون.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن السبت الماضي، عن مقتل جندي وإصابة آخرين إثر المعارك شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 إلى 848 قتيلًا.

وأمس الأحد، أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ مقاوميها، كميناً مركباً استهدف جيباً عسكرياً يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة وقوة إسناد إسرائيلية شرق بلدة بيت حانون، وأوقعوا فيهم إصابات محققة.