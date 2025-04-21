حماس تطالب بلجنة تحقيق دولية في جريمة استهداف المسعفين بمدينة رفح

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للوقوف على ملابسات مقتل 15 من المسعفين ورجال الإنقاذ في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واصفة الحادث بأنه "جريمة بشعة ارتُكبت عن سبق إصرار"، واتهمت جيش الاحتلال بمحاولة "التنصل من المسؤولية" من خلال ما وصفته بـ"تحقيقات داخلية صورية".

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، إن الفيديو الذي تم نشره مؤخرًا يوثّق ما وصفته بـ"عملية إعدام ميداني ممنهجة"، مشيرة إلى أن ما جرى يُعد "امتداداً لانتهاكات طالت طواقم الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني، والمؤسسات الإغاثية والإنسانية" في القطاع، على حد تعبير البيان.

وأكدت حماس أن المسعفين "تعرضوا للاستهداف المباشر عبر الطائرات المسيّرة أو الإعدامات الميدانية"، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتهم وكشف الحقائق للرأي العام العالمي، ووقف ما وصفته بمحاولات التلاعب والتضليل من قِبل جيش الاحتلال".

وشددت الحركة على ضرورة تسليط الضوء على ما تتعرض له المرافق المدنية والإنسانية في غزة، من مستشفيات وطواقم إنقاذ، ضمن ما اعتبرته "استهدافًا ممنهجًا يرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة".