محتجون في جاكرتا أمام السفارة الأمريكية يطالبون بوقف الحرب على غزة

شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم، مسيرة حاشدة شارك فيها نحو 3 آلاف متظاهر للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتجمع المحتجون أمام السفارة الأمريكية في جاكرتا، رافعين لافتات تحمل عبارات مثل: "نساند غزة"، و"أوقفوا قصف غزة"، و"الحرية لفلسطين"، كما أعربوا عن إدانتهم للدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل، والذي يعتبرونه عاملًا رئيسيًا في استمرار العنف والمعاناة في الأراضي الفلسطينية.

وأكد المتظاهرون خلال المسيرة أن القضية الفلسطينية ليست قضية سياسية فحسب، بل هي قضية إنسانية يجب أن تحظى بتضامن دولي واسع لوقف الحرب المستمرة، ورفع الحصار عن غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا منظمو المسيرة الحكومة الإندونيسية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية على الساحة الدولية، والضغط من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

تأتي هذه المسيرة في سياق موجة من الاحتجاجات الدولية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، حيث يشهد العالم تحركات شعبية متزايدة تطالب بإنهاء الحرب المستمرة، ووقف استهداف المدنيين في القطاع المحاصر