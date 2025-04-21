التجمع الوطني للقبائل الفلسطينية يبارك بطولات المقاومة في غزة

بارك التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية الأعمال البطولية التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الأعمال تمثل بارقة أمل على طريق الحرية والدولة الفلسطينية العتيدة. وأشار التجمع إلى أن البطولات التي شهدها العالم في شمال غزة، وخاصة في مناطق بيت حانون والتفاح، وكذلك في جنوب قطاع غزة بمدينة رفح، تثبت أن المقاومة تواجه المحتل بسلاح "حر نظيف" يواجه أعتى الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

وجاء في بيان التجمع: "نحن فخورون بما حققته المقاومة الباسلة في هذه المواجهات، والتي تؤكد أن الإرادة والصمود هما السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، وأن رجال الله من أبناء القبائل والعشائر والعائلات الغزية هم رمز الشجاعة والإباء."

وفي ختام بيانه، دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية الله أن يوفق أبطال غزة ويمنحهم النصر والسداد في معركتهم ضد الاحتلال.