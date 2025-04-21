مختار بيت حانون: مقاومتنا قوية وراح تبقى في بيوتنا لآخر لحظة

قال مختار بيت حانون أبو أيوب الكفارنة؛ إن ما تقوم به المقاومة من عمل بطولي في بيت حانون؛ ليس عملا غريبا عن هؤلاء المقاتلين ولا عن أهل البلدة التي عرفت بحبها للمقاومة والدفاع عن نفسها من الاحتلال.

وأضاف الكفارنة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "نزحنا عشر مرات من بيت حانون؛ وفي كل مرة نعود إليها؛ ولا يمكن سيطرة الاحتلال عليها؛ لأنّ أهلها متواجدين بها".

وتابع: "بيت حانون قوية برجالها؛ وحظل المقاومة في بيوتنا؛ ولن نخرج منها".

ووجه التحية للمقاومين: "أنتم أصحاب الأرض وأنتم أهلها؛ والاحتلال هو الذي سينسحب ويهرب منها عاجلا أم آجلا".

وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس؛ عن عملية فدائية مركبة؛ استهدفت بها جيب إسرائيلي؛ قتلت على إثرها جندي وإصابة آخرين من جنود الاحتلال في العملية.