مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، حيث شهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا خطيرًا تمثل في قصف مدفعي وغارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين وتدمير واسع للمنازل والمنشآت.

وأفادت مصادر محلية عن أبرز التطورات في القطاع، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة قيزان رشوان جنوب غربي خان يونس، كما وقعت انفجارات ضخمة نتيجة عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال في مدينة رفح، إضافة إلى قصف مدفعي مكثف على قيزان رشوان جنوب غربي خان يونس. كما تعرض حي الشجاعية شرقي غزة لقصف مدفعي وغارة جوية على المناطق الشرقية للمدينة.

وأسفر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم عن استشهاد 14 مواطنًا، وارتفع عدد الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 42 شهيدًا. كما سقط 9 شهداء ومصابون في قصف استهدف منزلًا قرب دوار موزة في خان يونس، و5 شهداء ومصابون في قصف منزل لعائلة بكر غربي غزة.

وشهدت مدينة رفح عمليات نسف متواصلة لمبانٍ سكنية، فيما استهدفت طائرات الاحتلال جرافات وآليات تابعة لبلدية غزة في شارع الثلاثيني بحي الصبرة.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فإن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي بلغ 51,240 شهيدًا، بينما وصل عدد المصابين إلى 116,931، غالبيتهم من النساء والأطفال. وتعيش غزة كارثة إنسانية متفاقمة وسط استمرار العدوان، فيما تتصاعد الدعوات لتحرك دولي لوقف الحرب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه