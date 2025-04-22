الداخلية تحذر من محاولات الاحتلال استدراج المواطنين عبر رسائل خادعة

حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيان رسمي، اليوم، من محاولات أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي استدراج المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، عبر حملات تضليل وضغط نفسي تشمل رسائل نصية ومكالمات صوتية تدعوهم للتواصل مع المخابرات الإسرائيلية تحت ذريعة تسهيل السفر إلى الخارج.

وأكدت الوزارة على ضرورة عدم التعاطي مع هذه الرسائل والاتصالات، مشددة على أهمية حفاظ المواطنين على سلامتهم وتجنب الوقوع في فخ أساليب الخداع التي يتبعها الاحتلال. وأشارت الوزارة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مواطن يثبت تجاوبه مع مخابرات الاحتلال بأي شكل كان.

ودعت وزارة الداخلية المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على الاحتلال لوقف هذه الحملات الخبيثة التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل جريمة ومخالفة صارخة للقانون الدولي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تحقيق ما عجز عن تحقيقه خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة، عبر وسائل التضليل والخداع، مؤكدة قدرة الشعب الفلسطيني على إحباط هذه المخططات.

كما شددت الوزارة على أن حرية السفر والتنقل حق أساسي للمواطنين الفلسطينيين، داعية إلى فتح معبر رفح بشكل دائم وتمكين المواطنين، لا سيما المرضى والجرحى، من السفر، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية المكدسة على الجانب المصري من المعبر.