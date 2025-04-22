حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحراك الجماهيري العالمي والمظاهرات الشعبية التي خرجت في مختلف المدن والعواصم العربية والإسلامية والغربية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأشادت الحركة في بيان صحفي، بالمشاركين في هذه الفعاليات وأصحاب الضمائر الحية والمؤسسات الداعمة، داعية إلى مواصلة وتصعيد هذا الحراك بمختلف الوسائل، بما يشمل المظاهرات، الإضرابات، الاعتصامات، وحصار السفارات الصهيونية والأمريكية.

وأكدت حماس على أهمية استمرار هذه الفعاليات في الأيام القادمة، بما في ذلك يوم الجمعة 25 إبريل والسبت 26 إبريل، حيث دعت إلى تنظيم إضراب شامل في المحلات والمراكز التجارية حول العالم الإسلامي، تعبيراً عن التضامن مع غزة وإدانة للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وأعربت الحركة عن تقديرها للدعوات التي أطلقتها قيادات ومؤسسات إسلامية لدعم هذه الجهود، مؤكدة أن هذا الحراك الشعبي العالمي يشكل رسالة قوية تضغط نحو إنهاء العدوان الإسرائيلي وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.