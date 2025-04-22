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رابطة علماء اليمن: النفير الجهادي واجب شرعي ونبارك عمليات ردع الاحتلال

رابطة عملاء اليمن
رابطة عملاء اليمن

الرسالة نت

أكدت رابطة علماء اليمن في بيان لها، على أهمية النفير الجهادي والجهوزية القتالية العالية، مشددة على أن التضحية والنضال باتا أوجب من أي وقت مضى في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الرابطة أن الواجب الديني والشرعي يتحتم أكثر على الجيوش العربية للوقوف إلى جانب غزة ونصرتها في ظل العدوان المستمر، مشددة على ضرورة إسناد المقاومة الفلسطينية وتعزيز صمودها.

وأكد البيان على شرعية سلاح المقاومة ورفض أي دعوات تهدف إلى نزع سلاح المجاهدين في فلسطين، لبنان، اليمن، أو غيرها من أماكن النضال، معتبرة ذلك مساساً بحق الشعوب في الدفاع عن نفسها.

كما باركت الرابطة العمليات التصعيدية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه، معتبرة هذه العمليات ردعاً مشروعاً للعدوان ودعماً للمقاومة.

ودعت الرابطة الأمة الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها الدينية والتاريخية في مواجهة الاحتلال ومناصرة قضايا الشعوب المظلومة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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https://alresalah.ps/p/302538

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اليمن ردع الاحتلال

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