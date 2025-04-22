حماس: 50 يوماً من إغلاق معابر غزة تفاقم الكارثة الإنسانية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تصريح صحفي، أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة لمدة 50 يوماً يمثل كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان. وأوضحت الحركة أن هذا الإغلاق الشامل تسبب في نقص حاد في المستلزمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، ومنع دخول التطعيمات للأطفال، ما يزيد من مخاطر المجاعة وتدهور الوضع الصحي.

وأشارت الحركة إلى أن الحصار المتواصل يترافق مع جرائم يومية يرتكبها الاحتلال من قصف واستهداف المدنيين وتدمير المرافق المدنية، واعتبرت أن استخدام التجويع كسلاح ضد السكان يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك الفوري والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال الإمدادات اللازمة للقطاع. كما طالبت الحكومات والشعوب العربية والإسلامية ببذل الجهود لكسر الحصار عن غزة ودعم صمود أهلها في وجه العدوان الإسرائيلي.